شاهد بالفيديو.. من امام مبنى الكرادة في بغداد .. آخر مستجدات حادثة الانهيار المروعة

2022/10/01 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jUyrROq1-0s

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