دعوات لفتح تحقيق بانهيار البناية في بغداد

2022/10/01 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة

النيابية النائب ماجد شنكالي، اليوم

السبت، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل

في حادث انهيار بناية المختبر الوطني

للتحليلات المرضية، فيما طالبت لجنة

النزاهة النيابية هيئة ا

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