تحقيق نيابي عاجل بملف الاستثمارات المخالفة بعد انهيار مختبر الواثق

2022/10/01 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، عن عزمها فتح تحقيق نيابي لكشف جميع المخالفات المتعلقة بالاستثمارات في بغداد والمحافظات، داعية الى اعادة النظر بجميع التراخيص الممنوحة لانشاء العيادات الطبية.

وقالت عضو اللجنة سروة عبدالواحد في بيان ، ان "هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية، ".

واضافت عبد الواحد، ان " ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ خطأ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصًا إضافة بناءٍ على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية"

وتابعت ان "لجنة النزاهة البرلمانية ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء".

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