2022/10/01 | 15:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -nk2s9A6Ztg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | تغطية خاصة الرشيد تواكب الاحتجاجات الشعبية في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | تغطية خاصة الرشيد تواكب الاحتجاجات الشعبية في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).