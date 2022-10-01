تربية البصرة تحدد يوم غد موعداً لاستئناف امتحانات الدور الثاني

2022/10/01 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلنت مديرية تربية البصرة، اليوم السبت، تحدد يوم غد الاحد موعداً لاستئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.

وذكر المكتب الاعلامي لتربية البصرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبد الحسين سلمان عبد الحسن المدير العام لتربية البصرة أكد أن استئناف امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية سيكون يوم غد الأحد 2022/10/2 حسب الموعد الذي تم تحديده سابقا".

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