لرفع معدلات إنتاج الغاز المصاحب.. نفط ذي قار تعلن التعاقد مع شركة أمريكية بالتعاون مع شركة غاز الجنوب

2022/10/01 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم السبت، التعاقد مع شركة بيكرهيوز لرفع إنتاج الغاز المصاحب.

وذكر مدير شعبة استثمار الغاز في الشركة المهندس أنور هادي شياع، حسب بيان لإعلام الشركة تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، أنها “تنوي رفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف من 20 مليون قدم مكعب قياسي ( مقمق) حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي من خلال العقد الموقع مع شركة بيكرهيوز الأمريكية”.



وأوضح أن “الشركة تسعى لرفع مستوى الإنتاج من 20 مليون قدم مكعب قياسي حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي خلال الفترة المقبلة”، مشيراً الى أنه “تم التعاقد مع شركة بيكرهيوز الأميركية وبالتعاون مع شركة غاز الجنوب، ما يؤدي الى ارتفاع الانتاج بنسبة 80% تقريباً، شرط ارتفاع معدلات انتاج النفط الخام في الحقلين المذكورين”.

وأكد شياع أن” ملاكات الشركة العاملة تمكنت من تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات ولا تزال ترفد الانتاج الوطني بالغاز المستخرج والذي يجهز بعضه لمحطات توليد الكهرباء العاملة على هذا النوع من الوقود”، مبيناً أن” عملية استثمار الغاز المصاحب تتم حالياً عبر محطة (GTU) وهي محطة معالجة الغاز المصاحب، ومن خلالها تؤخذ عينات يتم تحليلها بمختبرات مختصة بهذا الغرض تسمى بعملية التجفيف باستخدام برج الكلايكول (GTG) لتخليص الغاز المنتج من الشوائب والمركبات النفطية، ليتحول الى مرحلة الكابسات وحسب المواصفات المطلوبة، ويتم نقله عبر الأنبوب الوطني الذي يجهز محطات توليد الكهرباء”.

يشار الى أن شركة نفط ذي قار باشرت بعمليات استثمار الغاز المصاحب شهر نيسان من عام 2019، وتسعى لتطوير هذه الصناعة الستراتيجية.

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