بسبب القصف الإيراني.. نزوح سكان سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال أربيل

2022/10/01 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير ناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة شمال أربيل، اليوم السبت، بنزوح سكان ست قرى من الناحية، بسبب القصف الإيراني.

وقال إحسان جلبي، إن “القصف الإيراني يتواصل على مناطق بناحية سيدكان شمال أربيل منذ ثمانية أيام”، مبيناً أن “القصف يستهدف سفوح جبال برزبين وسقر”.

وأوضح مدير ناحية سيدكان، أن “6 قرى أخليت من ساكنيها”، مشيراً إلى أن “أهالي تلك القرى نزحوا الى مركز الناحية ويقطنون مع ذويهم وأقاربهم”.

وأضاف جلبي، أن “أهالي تلك المناطق الحدودية يعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات وقد اضطر المزارعون إلى ترك مراعيهم والنزوح الى مناطق آمنة”، موضحاً أن “ادارة الناحية على تواصل مع وزارة داخلية اقليم كردستان والجهات المعنية في حكومة الإقليم حول مستجدات الوضع”.

واليوم السبت، تجدّد القصف الايراني المدفعي على الناحية، واستهدف منطقة سقر و بريزين وقرية پريز وقرية كتينة، ويستمر هذا القصف الإيراني، منذ نحو ثمانية أيام.

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع “13 شهيداً و58 جريحاً”.

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