بيان جديد من قيادة العمليات بشأن التظاهرات - عاجل

2022/10/01 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أن القطعات الأمنية مستمرة بتأمين الحماية للتظاهر السلمي وتقديم يد العون للمتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قواتنا الأمنية تمكنت من اجراء التفتيش الدقيق للأشخاص ومسك مفترقات الطرق لغرض توفير أعلى مستوى من اﻻمن للمتظاهرين السلميين، وضمن نهجها الإنساني ساهمت قواتنا بتوزيع قناني مياه الشرب وتقديم الخدمات الطبية لهم".

وأضاف البيان، أن "المتظاهرين السلميين أبدوا تعاونهم التام مع اخوانهم في القوات الأمنية وتحديد بعض العناصر المندسة التي تحاول إثارة المشاكل وتعكير صفو الممارسة الديمقراطية

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