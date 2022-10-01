بالصور.. جسر الطابقين يخرج عن الخدمة بشكل كامل

2022/10/01 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت القوات الأمنية، اليوم السبت، على اغلاق جسر الطابقين في العاصمة بغداد، بالكامل.

وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، اغلاق الجسر بشكل كامل من قبل القوات الأمنية تزامنا مع انطلاق تظاهرات الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين 2019.

ويوم أمس الجمعة، وضعت القوات الأمنية كتل كونكريتية وفتحت ممرا واحدا من جسر الطابقين وسط العاصمة، مع انتشار كثيف لهمرات الجيش.وشهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين التي انطلقت عام 2019.وواكبت عدسة السومرية، توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، منذ هدوء التظاهرة في ساعات الصباح الأولى لغاية اطلاق قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، ضمن جسر الجمهورية.وأفاد ناشطون لـ السومرية نيوز، بأن التظاهرات تهدف إلى التأكيد على مطالب المحتجين وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين ورفض النظام السياسي.

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