2022/10/01 | 15:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ محاصري المبنى المنهار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 15:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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