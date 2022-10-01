2022/10/01 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق للناشئين ،اليوم السبت، عن التشكيلة الرسمية في مواجهة نظيره القطري بافتتاح مشواره في تصفيات كاس اسيا التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيلة منتخب الناشئين الرسمية لمواجهة نظيره القطري المركز الخبري الوطني.

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