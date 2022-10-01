2022/10/01 | 15:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة بالصورة..



مشروع المختبر الوطني..



مجاز من هيئة استثمار بغداد..



أين المعايير والمواصفات أولاً على المسلة.

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