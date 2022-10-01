إيلون ماسك: «سايبر تراك» قادرة على عبور الأنهار والبحيرات

2022/10/01 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال إيلون ماسك إن شاحنة تيسلا الكهربائية التي أطلق عليها اسم «سايبر تراك» Cybertruck، ستكون مقاومة للماء بما يكفي لتكون لفترة وجيزة كقارب.

وأشار رئيس الشركة في تغريدة، إلى أنه سيكون بإمكان الشاحنة الكهربائية عبور الأنهار والبحيرات وحتى البحار الهادئة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أزاحت «تيسلا» الستار عن «سايبر تراك»، المصنوعة من الفولاذ، والتي تمتاز بتصميم خارجي ذي الزوايا الحادة.

ومنذ ذلك الحين وإنتاج الشاحنة في تأخر مستمر، فيما أكدت شركة السيارات الأمريكية أن أسعار تيسلا سايبر تراك، ستبدأ من 39,900 دولار للبيك أب ستاندر مع نظام دفع خلفي ومن 49,900 دولار للدفع الكلي للعجلات.

وسيبدأ سعر الشاحنة الأعلى أداء ب 3 محركات كهربائية من 69,900 دولار.

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