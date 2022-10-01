عرض أزياء لفيكتوريا بيكهام ضمن أسبوع الموضة

2022/10/01 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدّمت فيكتوريا بيكهام أول عرض أزياء لها ضمن أسبوع الموضة في باريس الذي يُعدّ من أرقى الأحداث في مجال الأزياء عالمياً، مستعينةً بعارضات من الصف الأول وفي ظل حضور أفراد عائلتها.وتميزت التصاميم بطابع الأنوثة، إذ ارتدت عارضة الأزياء بيلا حديد مثلاً فستاناً أخضر مزموماً على الخصر مع قفازات عالية باللون الأسود، فيما عرضت أختها جيجي بزة سوداء.ولم تلقِ بيكهام، وهي عضو سابق في فرقة «سبايس غيرلز»، التحية على الحاضرين كما جرت العادة، بعد عرض الأزياء الذي أقيم في فال-دو-غراس، وهو دير ومستشفى عسكري سابق حُوّل إلى متحف.وارتدت بيكهام فستاناً أسود طويلاً أضافت تعديلات عليه ونسقته مع حذاء طويل.



وخرجت إلى باحة المكان برفقة زوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام لالتقاط الصور.وتُعتبر خطوة بيكهام هذه نادرة في عروض الأزياء المُقامة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، لأنّ الكواليس عادة ما تكون مخصصة للمشاهير وقلّة من الحاضرين «المحظوظين».وطبعت الأنوثة تصاميم بيكهام المعروضة، إذ برزت الأحذية المروّسة ذات الكعب العالي وتصاميم مفتوحة وفساتين ضيقة.



وتولت عرض هذه التصاميم عارضات أزياء نحيفات جداً على شاكلة بيكهام (48 سنة) التي يتابع حسابها عبر انستغرام 30 مليون مستخدم وتظهر في تيك توك نظامها الغذائي المرتكز على الأسماك والخضراوات المطبوخة على البخار.

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