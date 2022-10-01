غوارديولا: هالاند تخلص من الإصابة بفضل العلاج الطبيعي

2022/10/01 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعانى هالاند الذي انضم إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند الألماني من إصابة في أعلى الفخذ الموسم الماضي لكنه شارك في جميع مباريات سيتي السبع في الدوري الممتاز حتى الآن وأحرز 11 هدفا.

وردا على سؤال حول سفر أخصائي العلاج الطبيعي ماريو بافوندي مع هالاند خلال وجوده مع منتخب النرويج في العطلة الدولية الأخيرة، قال غوارديولا للصحفيين “الأمر ليس غريبا.



ففي أحداث مثل بطولة أوروبا أو كأس العالم يسافر كثير من خبراء العلاج الطبيعي مع اللاعبين”، وفقا لرويترز.

وأضاف غوارديولا “تعرض إرلينغ في الموسم الماضي لمعاناة كبيرة في دورتموند.



كان مصابا معظم أوقات الموسم.



وانضم إلينا وهو يعاني من مشكلات بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الصيف.



بدأ العمل مع ماريو ومع مانويل ريكو وأخرين.

وتابع مدرب مانشستر سيتي قائلا “وبفضلهم وبفضل أخلاقياته في العمل طبعا أصبح قادرا على اللعب بصورة منتظمة بعكس الموسم الماضي..



العلاقة طيبة بين ماريو وإرلينغ وطلب منه السفر معه إلى النرويج وحدث هذا بالفعل”.

وسيلتقي سيتي، صاحب المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز، مع ضيفه وجاره مانشستر يونايتد، الخامس في الترتيب، غدا الأحد.

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