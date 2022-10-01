النفط: إيرادات أيلول الماضي بلغت نحو تسعة مليارات دولار

2022/10/01 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن إيرادات أيلول الماضي بلغت نحو تسعة مليارات دولار.

وذكرت احصائية للوزارة أن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (765) الفا و(153) برميلاً ، بايرادات بلغت (8.773) مليارات دولار".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الفا و (421) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 169) الفا و( 180 ) برميلا".

وبينت ان "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(292) الف برميل في اليوم"، لافتة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.83 ) دولاراً".

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