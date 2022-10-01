شركة نفط ذي قار: العمل مستمر لرفع انتاج الغاز المصاحب الى 200 مقمق

2022/10/01 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة نفط ذي قار، السبت، مواصلة العمل لرفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف من 20 مليون قدم مكعب قياسي ( مقمق) حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي من خلال العقد الموقع بين شركة غاز الجنوب مع شركة بيكرهيوز الأمريكية.

وذكر مدير شعبة استثمار الغاز المصاحب في الشركة المهندس أنور هادي شياع لـ " إعلام شركة نفط ذي قار"، أن " الشركة تسعى لرفع مستوى الإنتاج من 20 مليون قدم مكعب قياسي حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي خلال الفترة المقبلة، حيث تم التعاقد مع شركة بيكرهيوز الأمريكية وشركة غاز الجنوب، مما يعني ارتفاع الانتاج بنسبة 80% تقريباً، شرط ارتفاع معدلات انتاج النفط الخام في الحقلين المذكورين".

وأشار شياع الى أن" كوادر الشركة العاملة تمكنت من تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات ولا تزال ترفد الانتاج الوطني بالغاز المستخرج والذي يجهز بعضه لمحطات توليد الكهرباء العاملة على هذا النوع من الوقود" ، مبيناً أن" عملية استثمار الغاز المصاحب تتم حالياً عبر محطة (GTU) وهي محطة معالجة الغاز المصاحب، ومن خلالها تؤخذ عينات ويتم تحليلها بمختبرات مختصة بهذا الغرض تسمى بعملية التجفيف باستخدام برج الكلايكول (GTG) لتخليص الغاز المنتج من الشوائب والمركبات النفطية، ليتحول الى مرحلة الكابسات وحسب المواصفات المطلوبة، ويتم نقله عبر الأنبوب الوطني الذي يجهز محطات توليد الكهرباء".

يُذكَر أن شركة نفط ذي قار باشرت بعمليات استثمار الغاز المصاحب في نيسان 2019، وتسعى لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

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