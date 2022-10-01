تصريحات والد هالاند تضع اللاعب في ازمة مستقبلية

2022/10/01 | 16:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت تقارير صحفية عالمية ان تصريحات ألفي هالاند والد ايرلينج هالاند يضع اللاعب في ورطة.

وقال والد هالاند ان اختيارات اللاعب ‏كان اولا مانشستر سيتي ثم بايرن ميونيخ ثم ريال مدريد ثم باريس سان جيرمان.

وحسب الماركا العالمية اثارت تصريحات والد هالاند غضب ريال مدريد، نظرًا لمكانة الفريق اوروبيًا.

وكان قد انتشرت تقارير قبل انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي، ان ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.

ويتواجد حاليًا ايرلينج هالاند في السيتي بعقد يمتد حتى 2027، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا حتى الآن في البريميرليج.

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