النفط: إيرادات تصدير الخام لشهر أيلول الماضي بلغت 8.773 مليار دولار 



النفط: إيرادات تصدير الخام لشهر أيلول الماضي بلغت 8.773 مليار دولار 
2022/10/01 | 16:11 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النفط: إيرادات تصدير الخام لشهر أيلول الماضي بلغت 8.773 مليار دولار  هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 16:11.

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