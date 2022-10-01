الحلبوسي وحكاية لا تنتهي !!

2022/10/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ سنوات، وأنا أحاول في هذه الزاوية

المتواضعة، ان اقدم للقراء موضوعات لا

تجلب "الهم والغم" ولا تحاصرهم بمزيد من

الأسى، غير أنني أخجل أيضاً من أن أشغل

القارئ بحكايات "المقاولة" وحدة ال

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