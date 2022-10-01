العراق يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

2022/10/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو مجلس النواب العراقي، حنان

الفتلاوي، اليوم السبت، فوز العراق

بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي.

وقالت الفتلاوي في بيان، إنه "بجهود وفد

العراق في البرلمان العربي استطعنا

الفوز بمنصب نائب رئيس ا

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