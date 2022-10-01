الأزمة العراقية.. بوادر حل ومواجهة محتملة

2022/10/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

يعترف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

إن الأزمة السياسية الراهنة التي تمر

بها بلاده هي الأصعب منذ العام 2003 وهو

محق تماما بعد أن تسببت مواجهة مسلحة

بمقتل العشرات في أول صدام من ن

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