اتحاد الكرة يعلن الاتفاق مع شركة عشتار لانتاج وتسويق مسابقاته واستخدام تقنية الفار

2022/10/01 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم ، اليوم السبت، اتفاقه مع شَركةِ عشتار لتَسويقِ وإنتاج المُسابقاتِ والأحداث الخاصةِ بالاتحاد.وستقومُ شركة عشتار، بحسب بيان للاتحاد، “باستعمالِ المعداتِ الحديثة في عمليةِ النقل التلفزيونيّ بشكلٍ يتناسبُ مع سمعةِ دورينا ويلبي رغباتَ المُشاهد الكريم، وكذلك ستتكفلُ الشركة باستخدامِ تقنيةِ الفار في مبارياتِ الدوري المُمتاز للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمواسم التي تليه ، في خطوةٍ نوعيةٍ تضفي الكثيرَ من العدالةِ التحكيميّة في المباريات”.

ويسعَى الاتحادُ من وراء التعاقُدِ مع الشركةِ، بحسب البيان إلى “تنفيذِ العديد من الأفكارِ الهادِفةِ من أجل الارتقاءِ بالنقلِ التلفزيونيّ للمُنافساتِ، ويسهمُ بتحقيقِ شراكةٍ تعمُّ بالفائدةِ على الأندية، وتقدمُ صورةً مميزةً عن دورينا لشَريحةٍ واسعةٍ من جمهورنا الكريم”.

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