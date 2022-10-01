عمليات بغداد: لا مبرر لفرض حظر للتجوال

2022/10/01 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، أن خطة تأمين المتظاهرين تسير كما مرسوم لها، ولا نية لقطع جسور أخرى، فيما أشار إلى عدم وجود أي مبرر لفرض حظر للتجوال.وقال الفريق الركن أحمد سليم، للوكالة الرسمية، إن”الخطة تسير كما مرسوم لها في جانبي الكرخ والرصافة وتحديداً في ساحتي التحرير والنسور”.وأضاف سليم أن “احتكاكاً حدث مع جزء من المتظاهرين في ساحة التحرير ،ويتوقع أن هناك مندسين حاولوا إثارة الشغب”، مشيراً إلى أن “هناك إصابات طفيفة”.ولفت إلى أن “القوات المكلفة بحماية المتظاهرين ملتزمة بضبط النفس لتجنب وقوع إصابات بين المتظاهرين”.وأكد أنه “لا توجد أبداً نية لقطع جسور أخرى، أما الطرق المقطوعة فقط فهي المؤدية إلى ساحات التظاهر ، والأخرى طبيعية جداً”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد حتى الآن أي مبرر لفرض حظر للتجوال”.

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