حركة “نازل آخذ حقي”: لن تنطلي علينا حيل القوى السياسية مرة أخرى وسيبقى صوتنا عالياً

2022/10/01 | 16:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحركة “نازل آخذ حقي الديمقراطية” مشرق الفريجي، اليوم السبت، اننا لن نسمح لاي جهة بركب موجة التظاهرات.

وأكد الفريجي، أن “التظاهرات هي إحياء لذكرى تشرين واستذكار الشهداء واحياء المطالب مرة أخرى وأهمها التغيير الشامل ومحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين وعدم الرجوع الى المحاصصة”.

واضاف أن “الكثير من الجهات السياسية التقليدية تحاول ان تركب موجة التظاهرات، لكن وعي الشباب يجعلهم ببعد عن هذه القوى السياسية التقليدية ولن تنطلي علينا حيلهم مرة أخرى”.

وتابع “نرفض كافة الطبقة السياسية ولا دخل لنا بتأسيس الحكومة، لكننا أيضا لن نرتضي أن تكون متحاصصة، ولا نرضى بشخوص مستفزة للجماهير، وبالتالي صوتنا سيكون عالياً مهما طال الزمان في تنفيذ المطلب الرئيس وهو تغيير جذري وشامل لهذه الطبقة”.

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