الكاظمي يوجّه باستنفار الدفاع المدني وفتح تحقيق بحادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية

2022/10/01 | 16:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار.

وقال الكاظمي في تغريدة له “وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمنّ الله بالصحة عليهم”.

وأضاف “ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة”.، لافتاً إلى أن “الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت – للأسف- بسببها انتقادات عدة”.

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