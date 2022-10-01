لعشاق الطائرات..هكذا يمكنكم امتلاك قطعة من أكبر طائرة ركاب بالعالم

2022/10/01 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعرض قطع أحد أكبر طائرة ركاب في العالم، أي طائرة إيرباص "A 380"، للبيع بالمزاد.وكانت طائرة MSN13 تابعة لطيران الإمارات وظلت في الخدمة بين عامي 2008 و2020.وبات في الإمكان الآن أن يمتلك من يرغب قطعة منها.

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