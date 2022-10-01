الإعلام الأمني تدعو المتظاهرين إلى الانتباه من المواد الحارقة والخطيرة التي يستخدمها المندسون

2022/10/01 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، المتظاهرين إلى الانتباه من المواد الحارقة والخطيرة والحجارة التي يستخدمها المندسون، فينا حذرت من الاندفاع نحو الحواجز الأمنية والابتعاد عنها.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان […]

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