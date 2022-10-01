القوات الأمنية توجه نداءً الى المتظاهرين بشأن

2022/10/01 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، نداء الى المتظاهرين بشأن من اسمتهم بالمندسين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "التظاهرات السلمية حق مشروع وفق السياقات القانونية وكذلك المطالب المشروعة، ويجب أن يقوم المتظاهر بإيصال صوته ومطالبه الى الجهات المعنية بالشكل السلمي فقط لا غير, حيث لاحظت الأجهزة الأمنية أن هناك عناصر خارجة عن القانون وسط المتظاهرين يستخدمون قنابل المولوتوف ومواد أخرى تشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى الأشخاص القريبين من أماكن تواجدهم".

واضافت ان "القوات الأمنية توجه نداء الى المتظاهرين بأهمية الانتباه الشديد من المواد الحارقة والخطيرة والحجارة التي يستخدمها هؤلاء المندسون وسط المتظاهرين السلميين وكذلك تحذر من الاندفاع نحو الحواجز الأمنية والابتعاد عنها والبقاء في أماكن آمنة".

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