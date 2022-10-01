النفط تعلن حجم إيرادات وصادرات شهر أيلول الماضي

2022/10/01 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة النفط اعلنت عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأضاف أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (98) مليونا (765) الفا و(153) برميلاً ، بايرادات بلغت (8.773) مليار دولار".وتابع البيان أن "الاحصائية أشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(445) الفا و (421) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 169) الفا و( 180 ) برميلا".ولفت الى أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(292) الف برميل في اليوم"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.83 ) دولاراً".

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