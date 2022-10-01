2022/10/01 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Uu-fUzR3fs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادمات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين قرب جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادمات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين قرب جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).