للمرة الثالثة.. تركيا تهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو

2022/10/01 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن تركيا لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

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