2022/10/01 | 17:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ecI9RQOVHls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في النسور والتحرير.. حشود المتظاهرين تتوافد لإحياء ذكرى تشرين | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في النسور والتحرير.. حشود المتظاهرين تتوافد لإحياء ذكرى تشرين | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).