قصف مدفعي ايراني على المناطق الحدودية في اربيل

2022/10/01 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

عاودت المدفعية الايرانية قصف مناطق اقليم كردستان لليوم الثالث على التوالي دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية.

وقال مصدر امني (بغداد اليوم) ان "المدفعية الايرانية ولليوم الثالث على التوالي استهدفت المناطق الحدودية قرية (جومان )التابعة لمحافظة اربيل بذريعة استهداف عناصر المعارضة الكردية الايرانية".

واضاف ان "حجم الخسائر غير معروف لغاية الان بسبب استمرار القصف وتصاعد اعمدة الدخان في الموقع المستهدف".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، قد انتقد الامس الجمعة، الموقف الايراني العدواني ضد العراق، مبينا ان طهران تعاني من فوبيا امريكا وقد حولت خلافاتها نحو على الساحة العراقية.

وقال الصحاف في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الحديث عن تنسيق عراقي ايراني بشأن قصف المدنين في العراق كاذب كون الحكومة لن توافق على ضرب المواطنين العراقيين واستشهادهم وترويعهم وتخريب البنى التحتية وان يتم خرق السيادة بدواعي واهية من ايران".

واضاف "اننا لن ننسق مع العدوان التركي او الايراني ونرفض ان يتم استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات وسنتجه الى محاسبة اي دولة تنتهك سيادة العراق".

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