بيان للعامري بشأن انهيار مبنى في الكرادة

2022/10/01 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، بيانا بشأن انهيار مبنى في الكرادة.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تلقينا بأسف وحزن بالغين خبر انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد ، واذ نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها وحدات الدفاع المدني والحشد الشعبي لإنقاذ العالقين تحت الركام".

وأضاف "ندعو الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم انه من المباني الحديثة وهذا دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة".

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