طيران الامارات تتألق وتخطف 3 جوائر في حفل “سكاي تراكس العالمية”

2022/10/01 | 17:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تمكنت طيران الإمارات من خطف ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للخطوط الجوية العالمية 2022.

ومن بين تلك الجوائز أفضل درجة سياحية في العالم، وأفضل خدمة تموين على الدرجة السياحية في العالم وللمرة 17 على التوالي، فضلا عن أفضل شركة طيران في العالم.

تمثل الجوائز شهادة على التزام شركة الطيران بتقديم أفضل تجربة للعملاء في السماء ، حيث يتوقع ركاب الدرجة الاقتصادية مقصورات فسيحة وقوائم مصممة بعناية وخيارات ترفيه لا مثيل لها على متن الطائرة ووسائل راحة مدروسة للأطفال.



لعب وأكثر.

في الوقت الذي أصبح فيه خفض التكاليف هو القاعدة ، تقوم شركة الطيران باستثمارات طويلة الأجل لزيادة إستراتيجية منتجاتها وخدماتها في كل فئة من درجات المقصورة.

ويأتي هذا التكريم الأخير من قبل سكاي تراكس عقب إعلان شركة الطيران الأخير أنها ستستثمر أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لتحسين تجربة العملاء على متن الطائرة.



يعد أحد أكبر مشاريع التعديل التحديثي في ​​تاريخ الطيران الذي يشمل 120 طائرة ، وسيشمل قريبًا أحدث المفاهيم الداخلية للطائرات ، ونموذجًا جديدًا لتقديم الخدمات يركز على الضيافة وتحسينات المنتج الأفضل في فئتها عبر جميع المقصورات بدءًا من هذا العام.

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