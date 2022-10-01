2022/10/01 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة البعثة الأممية تشيد بمهنية القوات العراقية بالتعامل مع المتظاهرين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعثة الأممية تشيد بمهنية القوات العراقية بالتعامل مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعثة الأممية تشيد بمهنية القوات العراقية بالتعامل مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).