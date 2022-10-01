آرسنال يهزم توتنهام ويحلق في الصدارة الدوري الانكليزي

2022/10/01 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: حقق فريق آرسنال فوزاً ثميناً على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة (3-1)،...

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