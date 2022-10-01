اللواء رسول يوجه رسالة للمتظاهرين ويتحدث عن “فتح الطرق”

2022/10/01 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد والمحافظات، فيما تحدث عن مسألة فتح وإغلاق الطرقات.وقال رسول خلال تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “خطة حماية المتظاهرين تجري وفق ما خطط لها، بمتابعة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقيادات العمليات”، لافتاً إلى أن “توجيهات صدرت بعدم استخدام العتاد الحي خلال التظاهرات، وهذا ما تعمل عليه القوات الأمنية”.

وبين، أن “القوات المسؤولة عن حماية التظاهرات تتعامل باحترافية ومهنية عاليتين في ساحتي النسور والتحرير وسط بغداد”.

وفيما أشار إلى أن “مندسين رموا القوات الأمنية بالحجارة”، وجه رسالة للمتظاهرين بـ”ضرورة التعاون مع القوات الأمنية لضمان سلامتهم، وصون الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى عدم السماح بجر التظاهرات الى التصادم مع الأمن”.

وبشأن حركة الطرقات، أوضح رسول، أن “حركة سير في شوارع العاصمة تجري بانسيابية”، منوهاً إلى أن مسألة “إغلاق وفتح الطرق متوقف على متغيرات الوضع الأمني”.

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