ارتفاع اعداد المصابين في ساحة التحرير الى 50 شخصا

2022/10/01 | 17:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية منعت دخول سيارات الاسعاف الى ساحة التحرير.

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