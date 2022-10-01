متظاهرو النسور يتوجهون نحو بوابة المنطقة الخضراء من جهة الحارثية

2022/10/01 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه المتظاهرون في ساحة النسور، عصر اليوم السبت، نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر إن “المتظاهرين في ساحة النسور قاموا بالتوجه نحو بوابة المنطقة الخضراء من جهة حي الحارثية”.

وأضاف المصدر، أن “المتظاهرين ملتزمين بتعليمات القوات الأمنية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإغلاق ساحة النسور وسط بغداد تزامناً مع توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين.

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