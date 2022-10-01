مبابي يطلب من الـ (PCG) التعاقد مع (4) لاعبين جدد خلال الميركانو الصيفي الماضي

2022/10/01 | 17:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من ناديه التعاقد مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان مبابي وقع مع باريس حتى 2025 منذ أشهر عدّة، وزعمت تقارير أن المهاجم الفرنسي حصل على صلاحيات في الميركاتو للموافقة على تجديد عقده.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن مبابي اقترح على إدارة باريس التعاقد مع ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وجيانلوكا سكاماكا في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن “إدارة باريس فشلت في ضم الرباعي، حيث استمر راشفورد مع مانشستر يونايتد، بينما انتقل ليفا إلى برشلونة وجدد ديمبلي عقده في (كامب نو)، فيما انتقل سكاماكا إلى وست هام يونايتد”.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي طلب أيضا من إدارة سان جيرمان التخلص من زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي.

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