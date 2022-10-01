حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات.. موقف بآخر تطورات الاحتجاج

2022/10/01 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حصيلة جديدة لمصابي التظاهرات من المتظاهرين وقوات الأمن، فيما بين آخر تطورات الاحتجاج.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أكثر من 24 منتسباً وضابط أصيبوا خلال التظاهرات، فيما أصيب أكثر من 27 متظاهراً بحالات اختناق وأخرى نتيجة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".وبين، أن "الوضع على جسر الجمهورية يشهد احتكاك متقطع بين المتظاهرين والأمن"، لافتاً إلى أن "التظاهرات في ساحة التحرير تجري بشكل طبيعي".

وفي ساحة النسور، أشار إلى أن "الوضع طبيعي".وأكد المصدر، أن "الوضع في بغداد جيد، والإغلاقات لا زالت مستمرة لعدد من الجسور القريبة من أماكن التظاهرات".

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