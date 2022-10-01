2022/10/01 | 17:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار عمليات الانقاذ في مبنى الكرادة المنهار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6oxOIFVSZU0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار عمليات الانقاذ في مبنى الكرادة المنهار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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