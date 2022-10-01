تمرد في منتخب إسبانيا للسيدات.. والمدرب يرفض الاستقالة ويتحدى 15 لاعبة

2022/10/01 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض خورخي فيلدا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات، التنحى عن منصبه، على خلفية استبعاد 15 لاعبة طلبوا في وقت سابق عدم دعوتهم لصفوف الفريق، إلى أن تتمّ معالجة المخاوف بشأن السلامة الجسدية والعاطفية.

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