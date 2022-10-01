المندلاوي يعزي أهالي ضحايا انهيار المبنى ويؤكد على أهمية فتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب

2022/10/01 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقينا بحزن كبير حادثة انهيار مبنى “المختبر الوطني للتحليلات المرضية” في ساحة الواثق وسط بغداد، وإذ نتقدم لأهالي الضحايا بالعزاء ودعائنا للجرحى بالشفاء، نؤكد على أهمية فتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى وكذلك ضبط الجهة التي أعطت الإجازة الاستثمارية في البناء ومطابقة البناء مع المتطلبات الهندسية المطلوبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى .

محسن المندلاوي

النائب الأول لرئيس مجلس النواب

١ تشرين الأول ٢٠٢٢

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