غرفة عمليات للهيئة الوطنية للإستثمار لإستيضاح تداعيات انهيار مبنى الكرادة

2022/10/01 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الوطنية الاستثمار أن البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من هيئة استثمار بغداد بتأريخ 29 – 1 – 2018، بالرقم 403 وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك.

واضافت الهيئة أن “البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه”.

لافتة الى أن “الهيئة مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف” مشددة بالقول “أننا لن نتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة أو تسويف”.

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