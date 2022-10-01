(بالصور).. أرسنال يضمن بقائه متصدراً بعد فوزه على ضيفه توتنهام بالثلاثة

2022/10/01 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن آرسنال البقاء متصدراً لجولة جديدة، بعدما حسم ديربي شمال لندن لصالحه أمام ضيفه توتنهام، بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف الجانرز كل من: توماس بارتي (20) وجابرييل جيسوس (49) وجرانيت تشاكا (67)، فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد، من ركلة جزاء (31).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 21 نقطة، متصدراً الترتيب بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلعب غدا الأحد مع مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة، في المركز الثالث.

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