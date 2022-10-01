الحفر العراقية تعلن حفر 45 بئراً نفطياً خلال العام الحالي

2022/10/01 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، السبت، إنجاز حفر واستصلاح 45 بئراً نفطياً خلال العام الجاري.

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر في بيان، إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت في الربع الثالث من العام الجاري حفر واستصلاح 45 بئرا نفطيا لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة".

وأضاف، أن "الشركة ماضية قدما لتوسيع نطاق عملها في حفر واستصلاح الابار النفطية".

وأشار إلى أن "الشركة بصدد ابرام عدد من العقود الجديدة لحفر واستصلاح الابار النفطية في حقل الرميلة النفطي لصالح شركة BP وحقل نهر بن عمر لصالح شركة نفط البصرة وحقل شرق بغداد لصالح شركة نفط الوسط بالاضافة الى الاستمرار بتنفيذ العقود الحالية مع الشركات الوطنية والعالمية".

وتابع، أن "الشركة تملك 43 جهاز حفر واستصلاح من ضمنها 30 جهازا حديثا يتوزع عملها في الحقول النفطية العراقية من الشمال الى الجنوب".

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