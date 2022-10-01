2022/10/01 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبح من السهل الآن أن تصيب جوالك أو جهازك ملفات ضارة أو روابط خبيثة دون علمك والتي قد تمثل عملية اختراق.

لذلك خلال هذا المقال سنقدم لك عددًا من العلامات التي يجب الانتباه إليها والتي تؤكد تعرضك للاختراق.

– 5 علامات تؤكد تعرض جوالك لعملية اختراق:

1- تحصل على رسالة غامضة تطالبك بدفع الأموال

تعد واحدة من أسوأ الرسائل التي يمكن لأي شخص رؤيتها على الجهاز الخاص به هي الاستيلاء المفاجئ على البيانات لإخبار الضحية بأن جميع بياناته مشفرة مع طلب مبلغ مالي؛ لإلغاء قفل البيانات أو تسريبها.

2- تحصل على رسالة وهمية لمكافحة الفيروسات

تحصل على رسالة منبثقة على جهازك تخبرك بأن جهازك مخترق، وتتظاهر الرسالة المنبثقة بأنها أحد منتجات فحص مكافحة الفيروسات وتزعم أنها عثرت على عشرات أو أكثر من حالات الإصابة بالبرامج الضارة على الجهاز الخاص بك.

3- يتم إعادة توجيه عمليات البحث على الإنترنت

يكسب العديد من المخترقين عن طريق إعادة توجيه متصفحك إلى مكان لا تريد الذهاب إليه.

يتم الدفع للمخترق من خلال الحصول على نقراتك للظهور على موقع الويب الخاص بشخص آخر، وغالبًا لا يعرف المستخدمون أن النقرات على موقعهم ناتجة عن إعادة توجيه ضارة.

4- تشاهد نوافذ منبثقة متكررة وعشوائية

هذه العلامة الشائعة التي تشير إلى تعرضك للاختراق هي أيضًا واحدة من أكثر العلامات المزعجة.

عندما تحصل على نوافذ منبثقة عشوائية في المتصفح من مواقع الويب التي لا تنشئها عادةً يكون نظامك قد تعرض للاختراق.

5- يتلقى أصدقاؤك دعوات منك على مواقع التواصل الاجتماعي لم ترسلها

قد تتلقى أنت أو أصدقاؤك طلبات صداقة أو رسائل عندما تكون متصلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذه الحالة إما أن المخترق يتحكم في موقع الوسائط الاجتماعية الخاص بك أو أنشأ صفحة زائفة أخرى شبه متشابهة، أو قمت أنت أو وأصدقاؤك بتثبيت تطبيق خبيث.

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